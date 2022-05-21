اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية حول “جدري القرود”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أفادت صحيفة “تيليغراف” البريطانية بأن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعقد اجتماعاً طارئاً على خلفية تفشي عدوى جدري القرود في مختلف أنحاء العالم في الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة أن المنظمة تعقد اجتماعاً لمجموعة من الخبراء الرائدين؛ لمناقشة تفشي العدوى، مُرجّحة أن يركز الاجتماع على مناقشة طرق انتشار الفيروس والنسبة المرتفعة للرجال بين المصابين الجدد وكذلك مسألة التلقيح.

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