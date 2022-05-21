رقم قياسي .. كوريا الشمالية تسجل نحو 220 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت كوريا الشمالية خلال الساعات ال24 الماضية, نحو 220 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة. وأفادت مقر الوقاية من الأوبئة بكوريا الشمالية بأن عدد الإجمال للاصابات في البلاد ارتفع إلى أكثر من 246 مليون, فيما بلغ إجماي عدد الوفيات 66 حالة.

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