اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون -بإذن الله- حارا خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ومن المتوقع أن يكون مغبرا في وقت لاحق.

الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقد احياناً.

كما حذرت إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية و الصغرى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%.

أعلى مد في الساعة 9:30 صباحاً وفي 9:12 مساء وأدنى جزر في الساعة 3:34 مساء وفي الساعة 4:04 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:48 صباحاً والغروب عن الساعة 6:20 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 11:54 مساء والأفول في الساعة 9:53 صباحاً.