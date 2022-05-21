الشغدلي يلتقى الطلاب الموهوبين بالهئية الملكية بينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة التقى رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي عدد من الطلاب الموهوبين بالهئية الملكية بينبع في مكتبه بمقر الغرفة وسط حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة. وفي بداية اللقاء رحب بهم رئيس الغرفة شاكرا لهم الزيارة وحثهم على الاجتهاد ومواصلة العلم وتطوير قدراتهم ورفع أسم الوطن عاليا في كافة المجالات شارحا لهم دور الغرفة في خدمة المجتمع تلى ذلك قام الطلاب الموهوبين بجولة تعريفية على أدارات واقسام الغرفة والقاعات التدريبية والتعريف بالخدمات المقدمة لدعم رواد الاعمال وفي ختام الزيارة اعربوا عن شكرهم لرئيس غرفة ينبع والعاملين بها على حسن الاستقبال والتعريف بدور غرفة ينبع .

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