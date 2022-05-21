توقيع عقود أستثمارية بمدينة ينبع الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

وقعت الهيئة الملكية بينبع مؤخرًا عددًا من العقود الاستثمارية التجارية مع عدد من الشركات الوطنية لتعزيز الاستثمار التجاري بمدينة ينبع الصناعية.

وشمل العقد الأول التوقيع على اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة الداعم لتشغيل الفنادق (moroglobal) بغرض إنشاء وتشغيل منتجع لي بروتيل على مساحة (٣٠الف/م٢) بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.

بينما تضمن العقد الثاني توقيع اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة هضاب الخليج التجارية HKC بغرض إنشاء وتشغيل منطقة مناولة وفرز البضائع بحي المهن بمدينة ينبع الصناعية.

وكان العقد الثالث توقيع اتفاقية استثمارية مؤقتة مشروطة مع مؤسسة دبار لتقديم الوجبات بغرض إنشاء وتشغيل مطعم I’m Hungry على مساحة (١٤٠٠ م٢) بالواجهةالبحرية.

فيما اشتمل العقد الرابع اتفاقية استثمارية مشروطة مع مؤسسة شاطئ الورد التجارية بغرض إنشاء وتشغيل محطتين لتأجير الدراجات الهوائية بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.

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يأتي ذلك في إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار الذي يؤكد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية، سعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.