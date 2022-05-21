رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا .