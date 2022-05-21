الهلال يعلن إصابة مدافعه في «إصبع القدم» قبل مواجهة الاتحاد في الكلاسيكو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها على هامش مران اليوم الجمعة

وعبر مركزه الإعلامي أكد الهلال أن هيون سو تواجد في عيادة النادي اليوم الجمعة، وخضع لفحصًا طبيًا وأثبت إصابته في إصبع القدم

وواصل الزعيم تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، داخل مقر ناديه وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمس الخميس، أمام الفيحاء في نهائي كأس الملك

وأدى الفريق تدريبات استرجاعية تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للزعيم، بالإضافة لتدريبات لياقة وفنية

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد يوم الاثنين المقبل، في إطار الجولة الـ27 من منافسات دوري المحترفين السعودي