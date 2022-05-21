«مسار جديد» لنقل السلاح الإيراني إلى لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

اتهمت إسرائيل مسؤولاً كبيراً في «حزب الله» بفتح مسار جديد لنقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، عبر طائرات مدنية تحطَ في مطار دمشق

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أبيحاي أدرعي، عبر عدة تغريدات على «تويتر»، أمس الجمعة، أن من يدير مسار نقل الأسلحة هو رضا هاشم صفي الدين، زوج زينب ابنة القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني الذي تم اغتياله في غارة أميركية، مطلع 2020 قرب مطار بغداد

وهو نجل هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله «الذي يعتبر الرجل الثاني بعد نصر الله في قيادة الحزب. وهو في الوقت ذاته ابن خالة حسن نصر الله، الأمين العام للتنظيم، وعمه عبد الله صفي الدين ممثل الحزب في إيران

وقال الناطق الإسرائيلي إن صفي الدين الأب، يستغل أواصر القربى هذه، ومنصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية، لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله

وجاء في منشور الناطق أدرعي أن «هاشم صفي الدين يستغل منصبه الرفيع للتواصل مع القواعد الجماهيرية، ومتابعة نشاطات حزب الله مع السكان الشيعة، والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الإعلام والاتصالات»

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وروى أدرعي كيف تتمّ إدارة هذا المسار فقال إنَّ «زوجة رضا، أي ابنة قاسم سليماني، تقيم في إيران. وبحجة زيارتها يقوم رضا بزيارة إيران عدة مرات شهرياً. ويمكن الآن كشف النقاب أنَّ الرحلات الجوية التي يقوم بها إلى إيران تحمل أبعاداً عسكرية، حيث يستغل إقامته في إيران لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى (حزب الله)»

وليل أمس قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تصدت «لأهداف معادية» في سماء ريف دمشق، في إشارة إلى حصول ضربات إسرائيلية