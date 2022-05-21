“مرور مكة” يطيح بقائدي مركبتين عرّضا سلامة مستخدمي الطريق للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض وثقت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في تويتر ضبط مرور العاصمة المقدسة لقائدي مركبتين ظهرا في مقطع فيديو بمركبتين مخالفتين.

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