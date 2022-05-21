اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في البلاد، وفقًا لما بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت عدد من الدول قد أعلنت ظهور بعض الحالات خلال الأيام القليلة الماضية منها كندا وإيطاليا والسويد وإسبانيا والبرتغال.

كما أعلنت فرنسا والكونغو الديمقراطية ظهور حالات للمرض، والذي تتراوح أعراضه بين الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه، تفشى مرض جدري القرود عالميًّا.