“الهلال” يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو ضد “الاتحاد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الجمعة، إصابة مدافع الفريق الكروي الأول الكوري الجنوبي “جانغ هيون سو” قبل يومين على القمة المرتقبة أمام الاتحاد لحساب المباريات المتبقية من الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أوضحت الفحوص تعرض “جانغ هيون سو” لإصابة في إصبع القدم، حيث تواجد في عيادة النادي”

وشوهد اللاعب يخرج من الملعب، بعد نهاية المباراة النهائية لكأس الملك، وهو يبدو أنه يعرج بسبب إصابة في قدمه

ميدانياً عاود لاعبو الهلال مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم وذلك بعد خسارتهم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، من أمام الفيحاء بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، على ملعب الجوهرة المشعة

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء “الفيحاء”، وتدريبات فنية متنوعة لبقية اللاعبين

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فيما واصل الثلاثي المصاب “ياسر الشهراني، أندري كاريلو وجوستافو كويلار” برامجهم التأهيلية، قبل عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق

ويؤدي الفريق مساء الغد مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة مضيفه “الاتحاد” دورياً مساء الاثنين المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة