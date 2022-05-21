تنبيهات مهمة من «المرور» لقائدي المركبات تفادياً لانفجار الإطارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيها هاما، لقائدي المركبات بشأن انفجار الإطارات، الذي يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية. ونصح “المرور” بفحص الإطارات بشكل دوري والتأكد من سلامتها، تجنبا لحدوث أية مشكلات، مؤكدة ضرورة اتباع عدة خطوات للفحص. وشدد على أهمية التأكد من مستوى ضغط الهواء بالإطارات، وتجنب زيادة حمولة المركبة، وكذلك اختيار ذات الجودة العالية، لتجنب عيوب الصناعة أو رداءة المواد المصنعة. أخبار قد تهمك

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