«باهبري»: جدري القرود ينتقل عن طريق الرذاذ مثل الإنفلونزا و كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، معلومات جديدة عن جدري القرود
وأوضح باهبري، في مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي على “تويتر”، إن جدري القرود هو أحد الفيروسات، مشيرًا إلى أن بعض الفيروسات تظل معلقة في الهواء مثل الدرن أو المعروف بالسل والعنقز، وهو ما يسهم في انتشارها
وأشار إلى أن جدري القرود ينتقل عن طريق الرذاذ، مثل الإنفلونزا والكورونا
وأوضح أنه من الصعب جدًّا، الانتقال للأشخاص الحاصلين على تطعيم الجدري، الذي تم الحصول عليه في المملكة منذ فترة طويلة، وهو ما يصعب انتشاره بالمملكة
وأشار باهبري إلى أن أسباب انتشار الفيروس في أوروبا وأمريكا، هو رفض البعض أو مقاومة الحصول على التطعيم
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وأكد أن علامات الإصابة بجدري القرود تظهر عادة خلال ١٢ يومًا من الاختلاط بالشخص المصاب، مشيرًا إلى وجود دواء لمواجهة جدري القرود
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