بسبب ارتفاع الحرارة.. «تعليم القصيم» تعلن تقديم موعد بدء اليوم الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
قررت إدارة التعليم بالقصيم، تقديم موعد الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة 6:15، بينما تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 6:30، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1443/10/21 هـ.
وكان تعليم الخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، أعلنوا في وقت سابق تقديم بداية اليوم الدراسي ليكون الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 وبداية الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا، تسهيلاً على الطلاب وأولياء أمورهم من ارتفاع درجات الحرارة.
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