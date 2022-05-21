شرطة جازان تقبض على مواطن لإيوائه 6 إثيوبيات مخالفات لنظام أمن الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

أعلنت شرطة منطقة جازان، أنها ألقت القبض على مواطن لإيوائه 6 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في غرف سكنية بمحافظة صبيا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن آواهن إلى النيابة العامة.

وأكد أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، مطالبًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.