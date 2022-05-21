القبض على مواطن أتلف جهاز “ساهر” متعمدًا في دومة الجندل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ألقت شرطة محافظة دومة الجندل القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يتلف جهاز رصد آلي (ساهر) متعمدًا. وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية ارتكابه جريمة مماثلة في مدينة سكاكا. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. أخبار قد تهمك

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