السعوديه مبادرة ترسم الابتسامة لأطفال الباحة اليتامى

محمد بن مسعود - الدمام - استطاعت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع متحف العقيق التراثي أن يرسموا علامات الفرح والسرور على محيا الأطفال الأيتام الذين ليس لديهم أسر أو عوائل يتبادلون معهم العيدية كأقرانهم، وحوى حفل المعايدة الذي شاركت فيه جمعية التنميه الأهليه برغدان والفرقة التطوعية ألفة الخير التطوعي وفريق شارك الإعلامي وفريق ضياء التطوعي وفريق رغدان التطوعي بفقرات ألعاب ومسابقات وهدايا وعيديات للأطفال الأيتام في مشاهد بانورامية تدلل على البعد الإنساني والإحساس بهذه الفئة الغالية والتي لاذنب لها سوى أنها يتيمة الأب والأم وقدمت صاحبة متحف العقيق التراثي صالحة بسيس شكرها وتقديرها لكل من دعم هذا المشروع الإنساني وعلى رأسهم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود وكافة اللجان والجمعيات المشاركة.

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