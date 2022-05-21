الاتفاق والحزم.. صراع الهبوط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تستكمل مباريات الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، السبت، بعد التعديل الذي أجرته لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ، بمواجهة الاتفاق نظيره الحزم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وكانت لجنة المسابقات في الرابطة قررت في وقت سابق تعديل مواعيد مباريات الجولات من (27) إلى (30) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بناءً على قرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية في السعودية حتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

و يسعى الاتفاق إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية، ويأمل الفريق في كسب نقاط المباراة من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، إذ يحتل الفريق الشرقي المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

وفي المقابل، سيعمل الحزم على مواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على الفيحاء، ويعلم الفريق القصيمي أنه لا مجال بالتفريط في نقاط المباراة، إذ تعني خسارته وادعه دوري المحترفين والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الـ16 (الأخير) برصيد 17 نقطة.

وكانت مواجهة الدوري الأول انتهت بفوز الاتفاق 3-0 ضمن مباريات الجولة الـ12 على ملعب الحزم في الرس.