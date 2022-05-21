«الصحة»: لم نُسجل أي إصابة بجدري القرود في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بـ«جدري القرود» في أي مكان بالمملكة، وفقًا لـ”العربية”.

فيما طالبت الإدارة الصحية في دبي، المنشآت الصحية في الإمارات بالتقصي الوبائي عن مرض جدري القرود.

في الوقت نفسه تسود حالة من الرعب في المجتمعات الغربية التي ظهر فيها المرض النادر، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المرض.

وكشفت السلطات الإسبانية، أن بعض إصابات جدري القرود قد تكون مرتبطة بحمامات البخار «السونا»، مؤكدة أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس جدري القرود، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

أخبار قد تهمك

فيما دعت منظمة الصحة العالمية، إلى عقد اجتماع طارئ لفريق من كبار الخبراء لمناقشة تزايد حالات الإصابة بجدري القرود، بعد تضاعف عدد الحالات المكتشفة في بريطانيا، لافتة إلى أن أهم الموضوعات المطروحة للنقاش ستكون حول كيفية انتشار الفيروس، والوضع بالنسبة للتطعيم المناسب ضده.

يأتي هذا بعد إعلان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة، توصف بأنها خفيفة، بجدري القرود في المملكة المتحدة، وفقًا لـ “إندبندنت”.

وكانت بريطانيا قد أعلنت من قبل عن تسجيل 9 حالات بجدري القرود، وكانت الحالة الأولى بينهم لمواطن بعد عودته من السفر إلى نيجيريا، وبذلك يرتفع عدد إصابات جدري القرود في بريطانيا إلى 20 حالة.

كما ارتفعت إصابات المرض في البرتغال إلى 23 حالة مؤكدة، وحسب تأكيدات وزير الصحة الألماني، فإن عدوى جدري القرود لا تنتقل إلى البشر بسهولة.