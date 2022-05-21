شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 250 كجم «كنافة» غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 250 كيلو جراما من «حلوى الكنافة» التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، نتيجة سوء التخزين، وذلك داخل مركبة غير مهيأة لنقل المواد الغذائية، مع استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، ضمن مبادرة «غذاؤكم أمانة».

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية عبر المراقبين الصحيين بإدارة صحة البيئة، على المطاعم والمطابخ؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

ونفذت البلدية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملات ميدانية استهدفت منشآت الكافيهات والأكشاك ومحال العصائر؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الواجب توفرها في اللائحة الفنية السعودية للمشروبات والخلطات بأنواعها.

وكانت البلدية قد أتلفت أكثر من 500 كيلو جرام من «عجين السمبوسة»، تم ضبطها في إحدى المنشآت، بناء على بلاغ مواطن، وتم إغلاق النشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف.

وضبطت البلدية كذلك عدة مخالفات في مساكن العمالة، خلال الجولات الرقابية، بالتعاون مع الأمن الوقائي، ووزارة الموارد البشرية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.