شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية لالتزام محطات الوقود بـ«عامل النظافة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت بلدية وسط الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، التزام محطات الوقود بتطبيق الاشتراطات، والتي من ضمنها توفير عامل مخصص لمتابعة نظافة دورات المياه، وذلك بما يحقق نظافة مرافق المحطات، وحفاظا على سلامة مرتادي مراكز الخدمة وكسب رضاهم.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة، ما أسفر عن رفع عدة بسطات عشوائية، ومصادرة الفاكهة والخضراوات والأطعمة، وتم تسليم الصالح منها للجمعية الخيرية، وذلك في إطار جهودها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية.

وأزالت البلدية ملصقات إعلانية مخالفة، تسبب التشوه البصري، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، وحملة «لتبقى مدينتي أجمل».

كانت البلدية قد زرعت 787 شجرة، و100 ألف زهرة، إضافة إلى قص المسطحات بمساحة 84800 م2، وصيانة شبكات الري 4100 م.ط، مع صيانة 42 من «الألعاب - الأسوار- المضخات»، ومتابعة وإغلاق 20 بلاغا، وذلك خلال أعمالها الميدانية لمتابعة وصيانة الحدائق والمرافق البلدية، الأسبوع الماضي.