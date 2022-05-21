شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صيانة المنطقة بين جسري «الساجي» و«أبو حدرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أعمال الصيانة في المنطقة الواقعة بين جسر الساجي إلى جسر أبو حدرية، بطول 60 كيلو مترًا، في الاتجاهين، على أن يتم بدء العمل، اليوم السبت، وذلك استمرارًا لأعمال الصيانة التي يتم تنفيذها على طريق أبو حدرية. وواصل الفرع أعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة، وإزالة الرمال نتيجة العواصف الرملية؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على طرق المنطقة. كان الفرع قد بدأ أعمال فصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية بطريق الملك خالد بين الطريق الرئيسي، وطريق الخدمة باتجاه الدمام، مع إنشاء وتعديل بعض المداخل والمخارج وتوسعة طريق الخدمة في بعض المناطق.

على جانب الآخر، كانت ”الخليج 365” قد رصدت خفض سرعة طريق الملك فهد، من تقاطع كوبري حي أحد، إلى تقاطع طريق «الظهران - الجبيل»، مع طريق الملك فهد، في الاتجاهين، من 100 إلى 90 كم، خاصةً أن الطريق من أهم الطرق بالمنطقة، ويربط بين مدينة الدمام ومحافظتي الظهران والخبر.

سلوكيات خاطئة وأشار مختص هندسة الطرق م. عبدالحميد المعجل، إلى أن السلوكيات الخاطئة على الطريق، أحد أسباب تخفيض السرعة إلى 90 كم، رغم أن تصميمه الهندسي يستحق سرعة 100 كم/ ساعة.

وذكر أن السرعة السابقة هي المناسبة للطريق، وذلك بناءً على تصميمه، وعرضه، وعدد الحارات بالطريق.