شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الشجيرات والحشائش الضارة بـ«البطحاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية البطحاء، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، أعمال النظافة العامة ومسح الأراضي وإزالة الشجيرات والحشائش الضارة ورش المبيدات الحشرية، وذلك ضمن جهود البلدية للارتقاء بخدماتها، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأنجزت إدارة الآليات بالأحساء، ردم ومساواة 30 كيلو للطرق الرئيسية في جنوب الهفوف، و4000 متر مربع في الطرق الرئيسية داخل إسكان ضاحية هجر.

ونفذت بلدية جواثا 458 زيارة تفتيشية في الأسابيع الثلاثة الماضية، على المنشآت الصحية، نتج عنها إتلاف 187 كيلو جرامًا من المواد غير الصالحة للاستخدام، وذلك ضمن جولاتها الرقابية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات البلدية.

وكثفت بلدية المبرز جولاتها الرقابية الصحية على المطاعم والمنشآت الصحية، ما أسفر عن إتلاف 167 كيلو جرامًا من اللحوم المجهولة المصدر والمحضرة مسبقا من اليوم السابق، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة.