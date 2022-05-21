شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 محلات «أنذرت مسبقا» في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية بقيق، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 4 محلات مخالفة للتعليمات البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المحلات التي تم إنذارها مسبقًا، ضمن أعمال الرقابة الميدانية.

وكثفت البلدية أعمال الوقاية الصحية، وذلك برش المبيدات الحشرية في المرافق الخدمية والحدائق والمنتزهات، تزامنًا مع فترة التقلبات الموسمية وما يصاحبها من تكاثر للحشرات.

من ناحيتها، واصل القسم النسائي، جولاته الميدانية على المقاهي النسائية في المحافظة؛ وذلك للتأكد من التزامهم بالاشتراطات البلدية، وتطبيقهم للإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية، ضمن مبادرة «سلامتكم تهمنا».

وتكثف بلدية بقيق الجولات الرقابية على المحلات التموينية ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات والمخابز ومحلات الحلاقة الرجالية بهدف التأكد من التزامهم بالإجراءات الصحية والتعليمات البلدية.

وواصلت أعمال الإصحاح البيئي في المحافظة والهجر التابعة برش المبيدات الحشرية في الشوارع والممرات والحدائق والمنتزهات، وكذلك حاويات النظافة للقضاء على الحشرات ونواقل الأمراض ومنع انتشارها.