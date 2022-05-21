شكرا لقرائتكم خبر عن في عملية معقدة.. استئصال ورم يزن 11 كيلو جراما بـ«الدمام الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق جراحي من وحدة جراحة التجميل والحروق في مجمع الدمام الطبي، التابع لشبكة الدمام الصحية، وأحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، معاناة مريضة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني ورما في جدار البطن الأمامي.

وقال رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة التجميل د. صالح الغامدي: إن المريضة خضعت لبرنامج تحضيري لمدة عام كامل، للتحكم في بعض الأمراض المصاحبة، وقبل إجراء مثل هذا النوع من العمليات المعقدة، موضحا أن العملية التي استغرقت لمدة 3 ساعات تمت بنجاح، واستئصال الورم الذي يزن 11 كيلو جراما، بدون مضاعفات.

وأضاف: لم تحتج المريضة إلى نقلها لقسم العناية المركز، ولا إلى نقل دم، وتتمتع المريضة بصحة جيدة، وحاليا في فترة النقاهة العلاجية ما بعد العملية.

وأشار د. الغامدي إلى أن مثل هذه العمليات الصعبة، يحتاج فيها الطبيب المعالج إلى وضع برنامج تحضيري متكامل للمريض، نظرا إلى اختلاف حمله لبعض الأمراض المصاحبة، وكذلك حالته الفيزيولوجية، الأمر الذي يسهم في نجاح العملية، وتقليل المضاعفات على المريض.

وتابع أن وحدة جراحة التجميل والحروق بمجمع الدمام الطبي، تعد من أكبر الوحدات المتخصصة في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة، وتحتوي على إمكانيات عالية، وفريق طبي متكامل، ومتخصص لعلاج جميع الحالات في التجميل والحروق وجراحة اليد والترميم بعد الإصابات واستئصال الأورام وترميمها للكبار والأطفال، وتمتد خدمات الوحدة لجميع المستشفيات التابعة لتجمع الشرقية الصحي.