شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات المؤتمر الدولي لمستجدات جراحة المسالك البولية والان نبدء بالتفاصيل
3 أيام
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس المؤتمر د. إبراهيم العريفي، أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يستهدف العاملين في مجال جراحة المسالك البولية في جميع تخصصاتها والأطباء والتمريض، إضافة إلى الفنيين والتقنيين والشركات المهتمة، ويشارك فيه أكثر من 150 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وأهم الجمعيات الخليجية والعربية والدولية منها الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية والجمعية الكندية لجراحة المسالك البولية والبريطانية والخليجية والأوروبية والدولية والجمعية الدولية للسلس البولي وغيرها.
تخصصات دقيقة
وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد طرح أكثر من 160 موضوعاً علمياً في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحة المسالك البولية من خلال 10 مجموعات علمية للتخصصات الدقيقة في المسالك البولية، ويقام على هامش المؤتمر معرض بمشاركة شركات محلية ودولية لعرض أهم المستجدات في الأدوية والأجهزة المستخدمة لجراحة المسالك البولية.
إقامة معرض لأهم المستجدات في الأدوية والأجهزة
مناقشة 160 موضوعا علميا بمختلف التخصصات الدقيقة
مشاركة جمعيات خليجية وعربية ودولية متخصصة