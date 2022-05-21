شكرا لقرائتكم خبر عن 73 ألف مكالمة لـ«عمليات الهلال الأحمر» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقَّت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، 73 ألفًا و700 مكالمة من مختلِف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 إلى 18 مايو 2022م، فيما بلغ إجمالي الحالات التي جرت مباشرتها 15 ألفًا و321 حالة مرَضية، نُقِل منها 10 آلاف و142 حالة إلى منشآت طبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالعزيز الصوينع، أن أعلى ثلاث فئات من الحالات التي جرت مباشرتُها من إجمالي البلاغات بمختلف المناطق والمحافظات، هي الحالات المرَضية التي بلغت ألفين و627 حالة، تليها الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بـ1458 حالة، ثم حالات الغياب عن الوعي بواقع 983 حالة.

وأضاف أن أعلى مُعدَّلات الحالات المرَضية سُجِّلت في منطقة مكة المكرمة بواقع 2227 حالة، ثم جاءت بعدها في الترتيب الحالاتُ الناتجة عن الحوادث المرورية في المنطقة نفسها بـ1376 حالة، وحالات الحروق بـ 761 حالة.

وكانت الحالات المَرَضية هي أعلى الحالات التي سُجِّلت بالمنطقة الشرقية بإجمالي 508 حالات، تلتها حالات الحوادث المرورية 298 حالة، ثم حالات غياب الوعي بـ84 حالة.