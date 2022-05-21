شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الأمراض ونواقلها في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الثروة الحيوانية، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، أعمال مكافحة الأمراض ونواقلها «كافح». وأوضح رئيس الإدارة م. وافي الشمري أن المكافحة تستهدف رش نواقل الأمراض في المستنقعات المائية في المنطقة بشكل أسبوعي بالمبيدات الحشرية المكافحة للأمراض، وتشمل مستنقعات شعيب الأديرع، ومستنقعات المنطقة الصناعية، ومستنقعات الخماشية وحظائر الماشية. وأشار إلى أن البرنامج يستهدف الوقاية والقضاء على الأمراض ونواقلها، مبينا أن الخدمة تقدم بشكل مجاني للجميع بالإضافة إلى استقبال جميع الطلبات الخاصة بالبرنامج من خلال إدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.