شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طن تمور هدية سعودية لقيرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة لجمهورية قيرغيزستان المتضمنة 25 طنا من التمور.

وسلم المساعدات للجانب القيرغيزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان، إبراهيم الراضي، بحضور مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة القيرغيزي، أقتان بالباقوف، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة بيشكيك.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة حول العالم.