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حدث أممي يبرز حماية المملكة لحقوق العمالة والمهاجرين

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الدمام - شريف احمد - نظم وفد المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع وفدي الفلبين والبحرين، حدثا أمميا لمناقشة الإصلاحات لتعزيز تنقل العمالة وحماية حقوق المهاجرين.

وسلط المشاركون الضوء على الإصلاحات والإنجازات الحثيثة التي نفذتها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالتعاون مع المنظمات الدولية، لحماية حقوق العمالة المهاجرة بشكل يعزز مشاركتهم الفاعلة في اقتصادات دول المقصد.

وشارك في الحدث الذي يأتي على هامش منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، والقائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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