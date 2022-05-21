شكرا لقرائتكم خبر عن حدث أممي يبرز حماية المملكة لحقوق العمالة والمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع وفدي الفلبين والبحرين، حدثا أمميا لمناقشة الإصلاحات لتعزيز تنقل العمالة وحماية حقوق المهاجرين.

وسلط المشاركون الضوء على الإصلاحات والإنجازات الحثيثة التي نفذتها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالتعاون مع المنظمات الدولية، لحماية حقوق العمالة المهاجرة بشكل يعزز مشاركتهم الفاعلة في اقتصادات دول المقصد.

وشارك في الحدث الذي يأتي على هامش منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، والقائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق.