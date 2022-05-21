شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ناميبيا يدعم «إكسبو الرياض 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى رئيس جمهورية ناميبيا د. هاجي جينجوب، دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وبحث الرئيس جينجوب خلال استقباله المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين، مؤكدا أن المملكة ستقدم نسخة استثنائية للعالم. ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله جينجوب تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.