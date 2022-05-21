شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 10 آلاف مستفيد بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 10.443 مستفيدًا خلال شهر أبريل 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 756 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 364 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 2.102 مستفيد، فيما راجع قسم المختبر 777 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 3.222 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 3.222 مستفيدًا، وفي الخدمات المساندة استفاد 1.276 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 16 نشاطًا للتخلص من النفايات.