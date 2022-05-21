شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: القيادة تقف بجانب الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أنَّ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- داعمةٌ للعمل العربي المشترك ومساندةٌ لجميع القضايا العربية والإسلامية، التي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، للوصول إلى حل عادل وشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

دور فاعل

وأشار إلى أهمية التعاون بين المجالس البرلمانية في الدول العربية والإسلامية، للقيام بدور برلماني فاعل، وممارسة أدوارها في المحافل البرلمانية كافة دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى ينال جميع حقوقه على أراضيه.

اتحاد برلماني

ويرأس د. آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية اليوم، الذي يأتي لاتخاذ موقفٍ يرقى إلى مستوى اللحظة الصعبة للقضية الفلسطينية، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية. ويضم وفد المجلس، عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي بندر عسيري وعددا من مسؤولي المجلس.