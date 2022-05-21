شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: القيادة تقف بجانب الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة والان نبدء بالتفاصيل
دور فاعل
وأشار إلى أهمية التعاون بين المجالس البرلمانية في الدول العربية والإسلامية، للقيام بدور برلماني فاعل، وممارسة أدوارها في المحافل البرلمانية كافة دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى ينال جميع حقوقه على أراضيه.
اتحاد برلماني
ويرأس د. آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية اليوم، الذي يأتي لاتخاذ موقفٍ يرقى إلى مستوى اللحظة الصعبة للقضية الفلسطينية، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية. ويضم وفد المجلس، عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي بندر عسيري وعددا من مسؤولي المجلس.