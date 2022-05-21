شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تقارير «الإذاعة والتليفزيون» و«المرئي والمسموع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الإعلام في مجلس الشورى خلال اجتماع -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي، عددًا من التقارير والموضوعات المحالة لها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورأيها حيالها خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتليفزيون للعام المالي 1443/1442هـ، المتضمن أداء الهيئة خلال عام التقرير، والصعوبات والتحديات التي تواجهها خلال قيامها بمهامها.

وبحثت الإجراءات المتعلقة بقياس مؤشرات الأداء للهيئة، وسبل تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الرسمية الأخرى في بث برامجها، كما تطرقت إلى مشاكل البث التليفزيوني وسبل تقويتها، ورفع جودة البث. كما درست اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1443/1442هـ، وبحثت الكوادر البشرية في الهيئة وسبل دعمها بالكفاءات ذات الاختصاص، كما ناقشت سبل دعم صناعة الإعلام وتنميته، وأهمية متابعة ومراقبة كل ما له علاقة بالألعاب الإلكترونية والتزامها بالاشتراطات.