«الأرصاد» ينبه: رياح وأتربة مثارة على هذه المناطق حتى المساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله – تتضمن رياحًا وأتربةً مثارةً مع استمرار العوالق الترابية، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «الحناكية»

2 – منطقة الرياض، وتشمل «الأفلاج والسليل ووادي_الدواسر».

3 – منطقة الجوف، وتشمل «سكاكا وأبو عجرم ودومة الجندل ».

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4- الحدود الشمالية، وتشمل «طريف والعويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر».

5 – منطقة نجران، وتشمل «بدر الجنوب وثار ونجران وحبونا وخباش وشرورة ويدما».

6 – منطقة حائل، وتشمل «الشنان وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة والكهفة».

7 – منطقة تبوك، وتشمل «الوجه وأملج وضباء ومقنا ونيوم شرما و البدع والديسه وتبوك وحالة عمار».

8 – المنطقة الشرقية، وتشمل «الأحساء والعديد وبقيق والبطحاء والشيبة والعبيلة وحرض وسلوى وخريص وعريدة وذعبلوتن».

9 – منطقة القصيم، وتشمل « الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعين الجوا».

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من تأثر هذه المناطق بالرياح والأتربة والعوالق الترابية، مستمرة حتى مساء اليوم.