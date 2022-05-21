محمد بن مسعود - الدمام - شاب يطلق عروسته في حفل الزفاف بعد ان شاهدها تقوم بعمل صام .. لن تصدق ماذا فعلت العروسة

طلق شاب عراقي عروسه أثناء الاحتفال بزفافهما بسبب تشغيل الأغنية السورية المثيرة للجدل “مسيطرة” للمغنية لميس كان، والتي تتضمن عبارات تتحدث عن سيطرة وتحكم امرأة في حبيبها وتحذيراتها شديدة اللهجة له بمجرد التفكير أو حتى النظر إلى امرأة أخرى أثناء السير في الشارع لأنها تعرف جيدة طبيعته الخائنة كما توحي الأغنية.

وبحسب المركز الوطني للإعلام، فإن الأغنية السورية مسيطرة كانت السبب الرئيسي لطلاق عروسي بغداد أثناء تواجدهما في قاعة الزفاف.

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طلاق في حفل الزفاف

وسائل الإعلام المحلية كشفت أيضا أن العروس كانت ترقص خلال احتفالا الزفاف على أنغام أغنية “مسيطرة” وهو ما أثار استياء العريس وعائلته وتسبب في حدوث مشاهدة بين العروسين انتهت بطلاقهما.

حالة طلاق سابقة بسبب مسيطرة

هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها أغنية مسيطرة في طلاق زوجين حديثي الزواج أو عروسين في منطقة الشرق الأوسط، ففي العام الماضي، انفصل أردني عن عروسه خلال حفل زفافهما بسبب تشغيل أغنية مسيطرة خلال احتفالات زفافهما.