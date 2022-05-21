5 بدائل متوهجة.. من يعوض رحيل «مبابي» المُحتمل عن باريس سان جيرمان؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف كيليان مبابي إنه اتخذ قرارًا بشأن مستقبله ويبدو أنه من المرجح أن يترك باريس سان جيرمان قريبًا وسينتهي عقد اللاعب الفرنسي الحالي مع عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي قريبًا وقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بريال مدريد.

وأعلن مبابي (عبر فابريزيو رومانو) أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله. حيث قال: “لا أستطيع أن أتحدث عن مستقبلي ولكنك ستعرف قريبًا جدًا … لقد تقرر ذلك تقريبًا. هذه ليست اللحظة المناسبة ولكن نعم ، نعم … قراري على وشك الإعلان عنه”.

كان مبابي من أبرز اللاعبين أداءً في أوروبا في موسم 2021-22. سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 36 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 45 مباراة عبر جميع المسابقات لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

إنهم يعرفون أنه يكاد يكون من المستحيل العثور على لاعب يمكنه تكرار هذه الأرقام لهم. ومع ذلك، سيحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع لاعب كبير إذا قرر مبابي الانضمام إلى ناد آخر هذا الصيف.

وتستعرض صحيفة «عاجل» في السطور التالية أبرز 5 بدائل واقعية لمبابي في باريس سان جيرمان: أخبار قد تهمك

1- عثمان ديمبيلي كان عثمان ديمبيلي لاعبًا بارزًا لبرشلونة في النصف الثاني من الموسم. لسوء حظ النادي، جاء تحسن مستواه بعد توقف المفاوضات بشأن صفقة جديدة.

من المقرر أن يصبح ديمبيلي لاعبًا مجانيًا هذا الصيف لكن الفريق الكتالوني يأمل في استئناف المحادثات بشأن تجديد عقد اللاعب في نهاية الموسم. لكن وفقًا لتقرير من الصحفي الإسباني توني جوانمارتي في أواخر أبريل، قدم باريس سان جيرمان عقدًا بقيمة 17 مليون يورو سنويًا + مكافأة توقيع للجناح الفرنسي.

لن يتمكن برشلونة من الموافقة على هذه الشروط. لكن يقال إن ديمبيلي حريص على التوقيع مع الكاتالونيين مقابل مبلغ أقل لأنه سعيد بمشروع تشافي هيرنانديز.

في 31 مباراة عبر جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، سجل ديمبيلي هدفين وقدم 13 تمريرة حاسمة.

2- جواو فيليكس وفقًا للتقارير الإعلامية، يعتقد بي أس جي أن جواو فيليكس سيكون البديل المثالي لـ كيليان مبابي. اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مقيد حاليًا بأتلتيكو مدريد حتى عام 2026.

وفقًا للتقرير، التقى ممثلو باريس سان جيرمان بالفعل مع وكيل جواو فيليكس خورخي مينديز. تفاصيل الاجتماع غير معروفة لكن يبدو أن فيليكس هو أحد الخيارات المُفضلة لدى باريس سان جيرمان ليحل محل مبابي.

فيليكس هو أغلى صفقة عقدها أتلتيكو مدريد على الإطلاق. تم التعاقد مع قادمًا من بنفيكا في عام 2019 بمبلغ 127.2 مليون يورو. قدم اللاعب البرتغالي الدولي لمحات من عبقريته لكنه لم يثبت أنه لائق بشكل كبير مع أتليتكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني.

في 35 مباراة عبر جميع المسابقات مع منتخب الروجيبلانكو هذا الموسم، سجل فيليكس 10 أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.

3- داروين نونيز استمتع داروين نونيز بموسم متميز مع بنفيكا. ساعدته مستوياته الرائعة مع الفريق البرتغالي في جذب الكثير من الاهتمام من قبل الفرق الأوروبية الكبرى. اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هو أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم حاليًا.

سجل 34 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 41 مباراة عبر جميع المسابقات مع بنفيكا حتى الآن هذا الموسم. وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان مهتم بالتوقيع على نونيز. ومع ذلك، سيحتاجون إلى الدخول في صراع مع أندية من العيار الثقيل أمثال مانشستر يونايتد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.