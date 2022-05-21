نهضة بركان يتوج بالكونفدرالية بعد الفوز على أورلاندو بركلات الترجيح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نجح فريق نهضة بركان المغربي في التتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتم مد اللقاء إلى الأشواط الإضافية. وافتتح التسجيل الفريق المغربي عند الدقيقة 97 من زمن الشوط الإصافي الأول عن طريق يوسف الفحلي، ليعلن التقدم لفريقه بهدف نظيف على حساب مازيمبي. وفي الدقيقة 117 من زمن الشوط الإضافي الثاني، أدرك تيمبينكوسي لورش هدف التعادل للفريق الجنوب إفريقي، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويتوج الفريق المغربي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه. أخبار قد تهمك

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