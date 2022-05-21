مجموعة السبع تعلن عن دعم أوكرانيا بهذا المبلغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت مجموعة السبع، أمس الجمعة، عن التزامها بدعم أوكرانيا بمبلغ 18.4 مليار دولار، من خلال عمليات النقل والقروض من أجل تلبية احتياجات التمويل الفورية.

وقالت المجموعة، خلال اجتماعها في ألمانيا، إن مبلغ الدعم سيشمل 9.2 مليار دولار لتعويض التزامات تسبق الاجتماع الحالي للمجموعة، وفقًا لـ”cnbc”.

وأعرب وزير المالية الألماني على دعم بلاده لأوكرانيا بمبلغ مالي يصل إلى 1.1 مليار دولار وهي جزء من إجمالي المبلغ المعتمد من مجموعة السبع.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة ستحتاج حكومة أوكرانيا إلى 15 مليون دولار لتمويل عملياتها، بما في ذلك دفع الرواتب حيث أسهمت الحرب الروسية في إلغاء إيرادات الضرائب لأوكرانيا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، في 11 من مايو الجاري، مساعدات ضخمة لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ 40 مليار دولار، في دلالة على وقوف واشنطن مع أوكرانيا ضد العدوان الروسي وفقًا لـ”العربية”.

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كما تم تخصيص 7.5 مليار دولار لملء الفجوات في ميزانية كييف.