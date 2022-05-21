«جدري القرود».. أعراضه وكيفية انتشاره وإلى أين وصل؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، على موعد مع مرض نادر سريع الانتشار، بعدما تم الإبلاغ عن حالة إصابة بـ«جدري القرود»، بعد دخول مريض إلى المستشفى في ولاية ماساتشوستس.

وكشفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، أن الحالة التي تم تسجيلها هي لمريض سافر أخيرًا إلى كندا مستخدمًا وسائل نقل خاصة، حسب «سي إن إن».

كيفية انتشار الفيروس.

يؤكد الخبراء بالمراكز الأمريكية، أن الاتصال الوثيق بالفرد المصاب هو المسبب لانتشار الفيروس، وعندما تلتئم التقرحات، يمكن أن تتساقط القشرة التي قد تحمل فيروسًا معديًا، على شكل غبار يمكن استنشاقه.

وأوضح المختصون أن فيروس جدري القردة يمكن أن يسبب عدوى خطيرة إذ أسفر عن معدل وفيات جراءه تناهز نسبة 1٪ من حالات تفشي أخرى.

أخبار قد تهمك

الأعراض الأولية

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أنّ هناك فترة حضانة للفيروس المسبب لهذا المرض النادر، وأنها تتراوح بين 7 و14 يومًا.

وأشارت إلى أن الأعراض الأولية تتمثل في:

1 – الحرارة.

2 – القشعريرة.

3 – الإرهاق.

4 – الصداع.

5 – وهن في العضلات.

6 – تورّم بالغدد الليمفاوية، ما يساعد الجسم بمكافحة العدوى والمرض.

وأكدت أن أهم ما يميز الإصابة بجدري القرود عن مرض الجدري هو تورّم الغدد الليمفاوية، بعدها يظهر طفح جلدي على نطاق واسع على الوجه والجسم، يطال داخل الفم وراحتي اليدين وباطن القدمين، ويكون الطفح الجلدي عادة مؤلمًا، عبارة عن حبوب تحتوي على سائل، محاطة بدوائر حمراء.

العلاج:

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، أن الحبوب الناتجة عن تورّم الغدد، تتقشّر وتختفي خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، مؤكدة أن العلاج مفيد عمومًا، لكن ما من أدوية محددة متاحة، لكن ثمة لقاح يمكن إعطاؤه لمنع تطور المرض، مؤكدة أنه يمكن للمطهرات المنزلية الشائعة أن تقتل فيروس هذا النوع من الجدري.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مسؤول أميركي رفيع، أنه من المحتمل أن نشهد إصابات إضافية بجدري القرود خلال الأيام المقبلة.

إلى أين وصل ؟

كشفت السلطات الإسبانية، أن بعض إصابات جدري القرود قد تكون مرتبطة بحمامات البخار «السونا»، مؤكدة أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، ويتم التحقيق بـ22 حالة أخرى، إلى جانب حالات في بريطانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا خاصة في مجتمع المثليين جنسيًا، فيما تحقق كندا في 17 حالة يشتبه بإصابتها بـ المرض.