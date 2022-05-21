اختتام دوري المدارس في ظهران الجنوب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الشرقية اختتمت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب أمس دوري المدارس 2022، بإقامة المباراة النهائية بين ثانوية الصديق وثانوية البخاري، التي انتهت بفوز ثانوية الصديق بنتيجة 0/1.

وسلّم مدير التعليم طارق الوادعي الميداليات وكؤوس البطولة للفرق الفائزة، مقدماً شكره للجان العاملة بالبطولة والمدارس والطلاب المشاركين.

يذكر أن دوري المدارس بمحافظة ظهران الجنوب تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم بمشاركة أكثر من 1390 طالباً، يمثلون 137 فريقاً في المراحل التعليمية من الصف السادس ابتدائي حتى الثالث ثانوي.

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