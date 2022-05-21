الصين تنظّم مهرجان صيد جراد البحر الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - أقيم حفل افتتاح مهرجان شيويي – الصين الدولي الـ22 لصيد جراد البحر في محافظة شيويي بمدينة هوايآن، مقاطعة جيانغسو في 18 مايو الجاري.

وتقع محافظة شيويي في الروافد الدنيا لنهر هوايخه والضفة الجنوبية لبحيرة هونغ تزه، كما يُعد جراد البحر بطاقة أعمال لامعة للاقتصاد المحلي والصناعة والأعمال والسياحة، مع نطاق صناعي يزيد على 10 مليارات يوان.

وروّجت محافظة شيويي في السنوات الأخيرة بشكل شامل لنموذج الزراعة والتربية الجديد «تكافل جراد البحر والأرز». وفي الوقت الحاضر، وصلت مساحة زراعة وتكاثر «جراد البحر والأرز» في المحافظة إلى 665000 مو، بحسب صحيفة «الشعب» الصينية.