رحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

محمد بن مسعود - الدمام - فقد العراق ومعه العرب، أمس، الشاعر الكبير مظفر النواب الذي عاش وتعايش مع جميع قضايا العرب من المحيط إلى الخليج، وكان قد ملأ النواب فضاءات شعره بالدفاع عن المسحوقين في الوطن، وانحاز إلى قضايا عربية حاضرة على الساحة، كالقضية الفلسطينية، والمنسية منها كقضية عربستان الأهواز.

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