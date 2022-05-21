طريقة تغيير الحالة الصحية للشخص ومرافقيه بـ”اعتمرنا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة، كيفية تغيير الحالة الصحية للفرد ومرافقيه عبر تطبيق “اعتمرنا” في حال وجود أي خطأ بها.

وبيّنت الوزارة، أنه يمكن إجراء عملية تغيير الحالة في تطبيق “اعتمرنا” من خلال الدخول إلى صفحة الإعدادات بالتطبيق، ومن ثم صفحة البيانات الشخصية، ثم الدخول لقائمة المرافقين بعد ذلك، واختيار الاسم المراد تعديل حالته، والقيام بإزالة الاختيار المحدد وتحديث الحالة.

وجاء توضيح الوزارة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول كيفية تعديل الحالة الصحية له في تطبيق “اعتمرنا”، بعدما ظهر له أنه مقعد على الرغم من حالته الصحية السليمة.