وكيل وزارة الصحة يكشف عن استعدادات المملكة لـ مواجهة «جدري القرود» (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة عبد الله عسيري، عن استعدادات المملكة لمواجهة أي حالات قد تظهر لـ “جدري القرود”.

وأكد في تصريحات لـ “العربية” أن المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ”جدري القردة” ومكافحة العدوى.

وشدد على أن طرق الرصد والتشخيص موجودة في المملكة وبأعلى جودة، كما أن الممارسين الصحيين على دراية بطرق رصد العينات، والتعامل معها.