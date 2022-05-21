أحمر الشواطئ يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لنصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في مدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية حتى 23 مايو الجاري. وحصد منتخبنا العلامة الكاملة في دور المجموعات، إذ تفوّق على السعودية في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل واحد، وسجل لمنتخبنا محمد عاشور ومحمد درويش وراشد جمال، ووصل رصيد منتخبنا 6 نقاط من لقاءين في صدارة المجموعة، وبالتالي الوصول إلى المربع الذهبي. وسيلعب منتخبنا الدور نصف النهائي أمام نظيره الإماراتي غدًا الأحد 22 مايو الجاري. ويقود المنتخب المدرب الوطني صادق مرهون.

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