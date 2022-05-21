الرفاع يواجه ظفار العُماني في ثاني محطاته بكأس الاتحاد الآسيوي

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض فريق نادي الرفاع، في العاشرة من مساء اليوم السبت (بتوقيت البحرين)، مباراته الثانية في المجموعة الثانية عن غرب آسيا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق ظفار العماني، وذلك على استاد نادي الكويت، في حين سيلتقي الساعة السادسة بنفس المجموعة فريقا العربي الكويتي المستضيف وشباب الخليل الفلسطيني. وكانت الجولة الأولى قد شهدت خسارة الرفاع من العربي بهدفين لثلاثة وفوز ظفار على الخليل بثلاثية نظيفة، وبالتالي فإن الفريق العماني والعربي يمتلكان ثلاث نقاط، والرفاع مع شباب الخليل دون نقاط، في حين أن نظام البطولة ينص على أن متصدروا المجموعات الثلاث يتأهلون للدور القادم، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني، وبالتالي من هذا المنطلق فإن الفريق الرفاعي سيلعب من أجل الفوز فقط ولا شيء سواه كي يواصل مشوار المنافسة على التأهل للمرحلة القادمة، لأن الخسارة ستجعله يفقد الأمل تمامًا، والتعادل سيجعل الأمور تتأجل حتى الجولة الأخيرة لكن الآمال ستكون ضعيفة.
والرفاع قادر على تجاوز المطب العماني اليوم، خصوصًا أن الفريق يتمتع بإمكانات عالية تساعده على تخطي هذه المباراة.
وخاض الفريق السماوي التدريب الأخير تحضيرًا لهذه الموقعة وذلك مساء أمس على استاد ثامر بنادي السالمية، وقام المدرب علي عاشور بوضع اللمسات النهائية على الفريق قبل خوض موقعة الغد، بينما كانت هنالك جولة مشي صباحية في أحد المجمعات التجارية، بالإضافة إلى جلسة فنية مسائية تم فيها عرض بعض لقطات الفيديو التي ستساعد الفريق في مباراة اليوم.
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