الارشيف / اخبار السعوديه

«الكونغو برازافيل» تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونغو برازافيل» تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو برازافيل، دنيس كريستال، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع رئيس جمهورية الكونغو "برازافيل" دينيس ساسو نغيسو، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

من جهته عبر المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا