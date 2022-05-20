شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونغو برازافيل» تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو برازافيل، دنيس كريستال، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع رئيس جمهورية الكونغو "برازافيل" دينيس ساسو نغيسو، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

من جهته عبر المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.