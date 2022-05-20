شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وعبر سمو ولي العهد، في بداية الاتصال عن التهنئة لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية بإعادة انتخابه.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.