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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وعبر سمو ولي العهد، في بداية الاتصال عن التهنئة لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية بإعادة انتخابه.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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