عاجل.. الصحة تكشف حقيقة تسجيل إصابات بجدري القرود في المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة، في أول تصريح رسمي، عن حقيقة تسجيل المملكة إصابات بـ جدري القرود، الذي بات محل متابعة من جميع الدول بعد رصد أكثر من إصابة للفيروس في دول أوروبية عدة، أبرزها إسبانيا.
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة بـ جدري القرود في المملكة، حسبما نقلت العربية في خبر عاجل.
وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا لبحث تفشي فيروس كورونا حول العالم، وإمكانية اختيار لقاح محدد لمواجهة الفيروس.
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